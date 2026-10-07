Лидер «АдГ»: Мерц превращает Германию в мишень для России
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» («АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала новые обещания Берлина выделить миллиарды Киеву после визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину.
По ее словам, Германия уже потратила огромные средства на поддержку украинских властей, однако в ФРГ денег не хватает на социальные нужды. «Пожалуйста, сядьте за стол переговоров с украинцами, с россиянами и с американцами, чтобы положить конец боевым действиям. Мерц лишь превращает Германию в мишень для РФ», - указала политик.
Вайдель отметила, что выступает за скорейшее завершение боевых действий путем переговоров.
Ранее «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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