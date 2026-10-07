Лидер «АдГ»: Мерц превращает Германию в мишень для России

По ее словам, Германия уже потратила огромные средства на поддержку украинских властей, однако в ФРГ денег не хватает на социальные нужды. «Пожалуйста, сядьте за стол переговоров с украинцами, с россиянами и с американцами, чтобы положить конец боевым действиям. Мерц лишь превращает Германию в мишень для РФ», - указала политик.

Вайдель отметила, что выступает за скорейшее завершение боевых действий путем переговоров.

Ранее «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

