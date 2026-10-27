Вакцины нет: Чем опасна лихорадка Зика, привезенная россиянкой с Бали
Георгий Викулов заявил НСН, что лихорадка Зика может передаваться не только через укусы комаров, но и половым путем, а также от матери к плоду, поэтому именно для беременных инфекция особенно опасна.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что характерные симптомы для лихорадки Зика — резкий подъем температуры, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, а наибольшую опасность вирус представляет для беременных из‑за риска тератогенных эффектов.
Завозной случай лихорадки Зика зарегистрирован в РФ, заболевшая вернулась с Бали, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве добавили, что риск распространения заболевания в России исключен. Тест-системы для оперативной диагностики лихорадки были разработаны в РФ и активно применяются. Роспотребнадзор рекомендовал туристам защищаться от укусов комаров за рубежом.
Викулов подтвердил, что риск распространения лихорадки Зика в России минимален из‑за отсутствия комаров‑переносчиков.
«Зарегистрированный случай лихорадки Зика — единичный завозной: у жительницы Москвы, вернувшейся с Бали. Заболевание выявили в сентябре, диагноз подтвердили в октябре. Пациентка находилась в инфекционном стационаре. Риск распространения в России полностью исключен — комаров‑переносчиков здесь нет. Характерные симптомы лихорадки Зика: резкий подъем температуры, кожная сыпь, покраснение глаз (конъюнктивит), боли в мышцах, головная боль, боли в суставах. Лихорадка Зика особенно опасна для беременных — вирус может оказывать тератогенное действие. От других комариных инфекций её отличают риски для плода», — сказал собеседник НСН.
Вакцины от лихорадки Зика пока нет, уточнил Викулов.
«При лихорадке Денге характерны очень сильные мышечные боли ("костоломная лихорадка") и риск геморрагических форм с кровотечениями. При Чикунгунье главный признак — интенсивная боль в суставах (артралгии), которая может сохраняться месяцами и даже годами. Специфического лечения при этих лихорадках нет. Вакцины против Зика пока не существует; против Чикунгуньи — в разработке; при Денге вакцина есть в эндемичных странах», — отметил эксперт.
Он также обозначил пути передачи лихорадки.
«Основной путь передачи — укус инфицированного комара (рода Aedes). Дополнительно возможна передача половым путём, от матери к плоду через плаценту, а также при переливании инфицированной крови. Инкубационный период при лихорадке Зика — от трех до 14 дней, длительность болезни — обычно от двух до семи дней. Заразность связана с выделением вируса из биологических жидкостей (кровь, сперма и др.), но воздушно‑капельным путем инфекция не передается. Это не первый завозной случай в истории России: аналогичный был зафиксирован в 2016 году (из Доминиканской Республики). Сейчас речь идёт о первом случае в текущем году», — добавил эксперт.
Ранее академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с НСН усомнился в том, что коронавирус может годами оставаться в организме обычного человека и назвал условия, при которых постковидный синдром действительно может быть связан с сохранением вируса.
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