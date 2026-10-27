Вакцины от лихорадки Зика пока нет, уточнил Викулов.



«При лихорадке Денге характерны очень сильные мышечные боли ("костоломная лихорадка") и риск геморрагических форм с кровотечениями. При Чикунгунье главный признак — интенсивная боль в суставах (артралгии), которая может сохраняться месяцами и даже годами. Специфического лечения при этих лихорадках нет. Вакцины против Зика пока не существует; против Чикунгуньи — в разработке; при Денге вакцина есть в эндемичных странах», — отметил эксперт.

Он также обозначил пути передачи лихорадки.



«Основной путь передачи — укус инфицированного комара (рода Aedes). Дополнительно возможна передача половым путём, от матери к плоду через плаценту, а также при переливании инфицированной крови. Инкубационный период при лихорадке Зика — от трех до 14 дней, длительность болезни — обычно от двух до семи дней. Заразность связана с выделением вируса из биологических жидкостей (кровь, сперма и др.), но воздушно‑капельным путем инфекция не передается. Это не первый завозной случай в истории России: аналогичный был зафиксирован в 2016 году (из Доминиканской Республики). Сейчас речь идёт о первом случае в текущем году», — добавил эксперт.

Ранее академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с НСН усомнился в том, что коронавирус может годами оставаться в организме обычного человека и назвал условия, при которых постковидный синдром действительно может быть связан с сохранением вируса.

