Психотерапевт объяснила, как правильно наказывать ребенка

С детьми работают запреты и понятные последствия за их нарушение. Они помогают строить причинно-следственные связи и учиться самоконтролю. Но ограничения не должны быть способом сбросить накопленный стресс.



Прежде чем реагировать на проступок, взрослым важно проанализировать свое состояние, поскольку крики и физическое воздействие часто становятся автоматической вспышкой раздражения.



Психотерапевт рекомендует сделать паузу и глубокий вдох, оценить, меняется ли поведение ребенка от санкций, формулировать четкие и короткие условия, сохранять последовательность и выдерживать заявленные сроки. Осознанность, понимание цели наказания, предсказуемость и отсутствие грубости приводят к осознанию правил и границ самостоятельности.



Самым травмирующим опытом в детстве Котович назвала родительское игнорирование: выключение из общения и отвержение опускают самооценку и оставляют страхи. Не менее опасны крики, обзывания и унижения. Они формируют чувство вины и ответную агрессию. Физическое воздействие нарушает телесные границы и запускает сценарий насилия в собственной взрослой семье. Угрозы и шантаж сначала вызывают тревогу, а затем желание сделать все назло.



Если родители превращают воспитание в сплошное наказание, смысл которого детям непонятен, это приведет к неврозу либо к развитию психического расстройства. При серьезном проступке главное — сохранить внешнее спокойствие, обсудить ситуацию наедине и оценивать конкретное действие, а не личность ребенка. Сравнивать его с другими нельзя.

