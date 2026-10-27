Психотерапевт объяснила, как правильно наказывать ребенка
Клинический психолог и семейный психотерапевт Татьяна Котович рассказала «Газете.Ru», что дети не рождаются со знанием правил, а представление о допустимом формируется через похвалу, поддержку и четкие запреты взрослых.
С детьми работают запреты и понятные последствия за их нарушение. Они помогают строить причинно-следственные связи и учиться самоконтролю. Но ограничения не должны быть способом сбросить накопленный стресс.
Прежде чем реагировать на проступок, взрослым важно проанализировать свое состояние, поскольку крики и физическое воздействие часто становятся автоматической вспышкой раздражения.
Психотерапевт рекомендует сделать паузу и глубокий вдох, оценить, меняется ли поведение ребенка от санкций, формулировать четкие и короткие условия, сохранять последовательность и выдерживать заявленные сроки. Осознанность, понимание цели наказания, предсказуемость и отсутствие грубости приводят к осознанию правил и границ самостоятельности.
Самым травмирующим опытом в детстве Котович назвала родительское игнорирование: выключение из общения и отвержение опускают самооценку и оставляют страхи. Не менее опасны крики, обзывания и унижения. Они формируют чувство вины и ответную агрессию. Физическое воздействие нарушает телесные границы и запускает сценарий насилия в собственной взрослой семье. Угрозы и шантаж сначала вызывают тревогу, а затем желание сделать все назло.
Если родители превращают воспитание в сплошное наказание, смысл которого детям непонятен, это приведет к неврозу либо к развитию психического расстройства. При серьезном проступке главное — сохранить внешнее спокойствие, обсудить ситуацию наедине и оценивать конкретное действие, а не личность ребенка. Сравнивать его с другими нельзя.
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