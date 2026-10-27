Россияне назвали хиты, чей кавер хотят услышать от зарубежных артистов

В топ-5 композиций, которые респонденты хотели бы услышать на иностранном языке, вошли «Кукушка» Виктора Цоя, «Седьмой лепесток» Hi-Fi, «Группа крови» группы «Кино» и «Нас не догонят» дуэта t.A.T.u.



Слушатели готовы не только к переводу знакомых песен, но и к изменениям звучания. Новую аранжировку при сохранении узнаваемой мелодии поддержали 43% граждан.



Музыкальные эксперименты стали частью шоу «Молодые ветра»: отечественные и зарубежные артисты выступают в дуэтах и исполняют песни друг друга на родных языках. Индийская певица Chetna Bhardwaj и Антон Токарев представили «Zooby Zooby» и «Седьмой лепесток». Китайский исполнитель Guo Zhen и MIA BOYKA обменялись композициями «У меня все есть» и «Area», а оманский музыкант Haitham Rafi выступил вместе с МайВл.



Guo Zhen подчеркнул, что Россия — страна с богатой культурой. Он рад, что через музыку смог стать ее частью хотя бы на вечер. По его словам, обмен песнями — больше, чем выступление. Для него это — разговор о моментах, которые объединяют людей, даже если они живут в разных уголках мира.

