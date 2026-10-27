Россияне назвали хиты, чей кавер хотят услышать от зарубежных артистов
Около 68% россиян хотели бы услышать отечественные песни в исполнении зарубежных артистов. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты международного музыкального шоу «Молодые ветра» со ссылкой на собственное исследование.
В топ-5 композиций, которые респонденты хотели бы услышать на иностранном языке, вошли «Кукушка» Виктора Цоя, «Седьмой лепесток» Hi-Fi, «Группа крови» группы «Кино» и «Нас не догонят» дуэта t.A.T.u.
Слушатели готовы не только к переводу знакомых песен, но и к изменениям звучания. Новую аранжировку при сохранении узнаваемой мелодии поддержали 43% граждан.
Музыкальные эксперименты стали частью шоу «Молодые ветра»: отечественные и зарубежные артисты выступают в дуэтах и исполняют песни друг друга на родных языках. Индийская певица Chetna Bhardwaj и Антон Токарев представили «Zooby Zooby» и «Седьмой лепесток». Китайский исполнитель Guo Zhen и MIA BOYKA обменялись композициями «У меня все есть» и «Area», а оманский музыкант Haitham Rafi выступил вместе с МайВл.
Guo Zhen подчеркнул, что Россия — страна с богатой культурой. Он рад, что через музыку смог стать ее частью хотя бы на вечер. По его словам, обмен песнями — больше, чем выступление. Для него это — разговор о моментах, которые объединяют людей, даже если они живут в разных уголках мира.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне назвали хиты, чей кавер хотят услышать от зарубежных артистов
- Между Dexit и стабильностью: Почему Германия грозит выходом из Евросоюза
- Посольство РФ в Румынии отвергло обвинения в поджоге в Брашове
- Психотерапевт объяснила, как правильно наказывать ребенка
- Вакцины нет: Чем опасна лихорадка Зика, привезенная россиянкой с Бали
- Госдума одобрила ужесточение наказания за нелегальную выдачу займов
- Выгоднее «Лужников»: Лазарев обошел Билана, дав пять шоу подряд в Москве
- Работодателям объяснили, зачем нужно заботиться о репродуктивном здоровье сотрудников
- Экс-депутат Рады назвал две важные даты для урегулирования конфликта
- Продюсер дал совет Долиной, как остановить травлю и вернуть концерты