Дипломат решительно отверг обвинения и уточнил, что Москва никогда не планировала и не осуществляла акты саботажа в республике или других государствах. Он призвал не приписывать методы киевского режима, чей террористический характер общеизвестен.



По его словам, Бухарест не предоставил никаких доказательств.



Попытки возложить на Москву ответственность за инциденты с судами в Черном море посол назвал политическим цинизмом и лицемерием. Он заявил, что угрозы судоходству создает только Украина. По его данным, с начала года целями ВСУ стали более 250 коммерческих кораблей, погибли 28 моряков. Причем ни один из них военные грузы не перевозил.



Запад, включая Румынию, эти атаки не осудил. В Бухаресте обеспокоились только после того, как оказались заблокированы нелегальные военные поставки Киеву через черноморские порты, рассказал Липаев.



Он объяснил, что опасность для республики представляет не РФ, а следование курсу на эскалацию. Его навязывает бюрократическая верхушка НАТО и Евросоюза, уверен дипломат.



До этого МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата.

