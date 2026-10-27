Посольство РФ в Румынии отвергло обвинения в поджоге в Брашове
Посла РФ в Румынии Владимира Липаева вызвали в МИД страны и обвинили Россию в организации пожара на одном из предприятий Брашова 14 сентября. Об этом сообщили в дипмиссии.
Дипломат решительно отверг обвинения и уточнил, что Москва никогда не планировала и не осуществляла акты саботажа в республике или других государствах. Он призвал не приписывать методы киевского режима, чей террористический характер общеизвестен.
По его словам, Бухарест не предоставил никаких доказательств.
Попытки возложить на Москву ответственность за инциденты с судами в Черном море посол назвал политическим цинизмом и лицемерием. Он заявил, что угрозы судоходству создает только Украина. По его данным, с начала года целями ВСУ стали более 250 коммерческих кораблей, погибли 28 моряков. Причем ни один из них военные грузы не перевозил.
Запад, включая Румынию, эти атаки не осудил. В Бухаресте обеспокоились только после того, как оказались заблокированы нелегальные военные поставки Киеву через черноморские порты, рассказал Липаев.
Он объяснил, что опасность для республики представляет не РФ, а следование курсу на эскалацию. Его навязывает бюрократическая верхушка НАТО и Евросоюза, уверен дипломат.
До этого МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата.
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