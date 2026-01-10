Так, в ведомстве подчеркнули, что в первую очередь необходимо очистить выхлопную трубу — это вопрос жизни и безопасности. Затем следует расчистить пространство перед ведущими колесами по траектории движения (а не вокруг машины), при этом сами колеса нужно освободить по бокам и снизу.

Далее рекомендуется откопать низ бампера и днище автомобиля, очистить от снега лобовое стекло и зеркала, а в самом конце — крышу. Если, несмотря на все усилия, автомобиль остается застрявшим, нужно обеспечить свободное вращение ведущих колес, полностью убрав снег вокруг них, после чего сформировать перед колесами «карман» глубиной 30-50 см и подложить под них материалы, которые улучшат сцепление с поверхностью — коврики, песок, ветки или картон.

Выезжать следует плавно, с помощью раскачки, избегая резких движений и не нажимая педаль газа до упора. Если эти действия не помогают, специалисты МЧС советуют привлечь помощь: попросить других людей подтолкнуть машину, воспользоваться тросом для буксировки или вызвать профессионалов.

Накануне в Москве разбушевался балканский циклон «Фрэнсис». В столичном регионе образовались сугробы высотой до 65 см, что стало абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

