В МЧС рассказали, как правильно откапывать автомобиль из-под снега
МЧС России опубликовало рекомендации о том, как освободить автомобиль из‑под снега.
Так, в ведомстве подчеркнули, что в первую очередь необходимо очистить выхлопную трубу — это вопрос жизни и безопасности. Затем следует расчистить пространство перед ведущими колесами по траектории движения (а не вокруг машины), при этом сами колеса нужно освободить по бокам и снизу.
Далее рекомендуется откопать низ бампера и днище автомобиля, очистить от снега лобовое стекло и зеркала, а в самом конце — крышу. Если, несмотря на все усилия, автомобиль остается застрявшим, нужно обеспечить свободное вращение ведущих колес, полностью убрав снег вокруг них, после чего сформировать перед колесами «карман» глубиной 30-50 см и подложить под них материалы, которые улучшат сцепление с поверхностью — коврики, песок, ветки или картон.
Выезжать следует плавно, с помощью раскачки, избегая резких движений и не нажимая педаль газа до упора. Если эти действия не помогают, специалисты МЧС советуют привлечь помощь: попросить других людей подтолкнуть машину, воспользоваться тросом для буксировки или вызвать профессионалов.
Накануне в Москве разбушевался балканский циклон «Фрэнсис». В столичном регионе образовались сугробы высотой до 65 см, что стало абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
