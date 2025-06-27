Премьер Словакии назвал новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в эффективности 18-го пакета санкций Европейского союза против России, заявив, что он, как и предыдущие меры, не приведет к ощутимым результатам. Об этом он сказал в интервью журналистам, фрагмент которого опубликовало агентство Ruptly.

По словам Фицо, обсуждаемый пакет выглядит «впечатляюще» и вызывает ажиотаж, однако, по его мнению, не принесет реального эффекта. Он напомнил, что предыдущие санкционные меры также не достигли заявленных целей.