Премьер Словакии назвал новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в эффективности 18-го пакета санкций Европейского союза против России, заявив, что он, как и предыдущие меры, не приведет к ощутимым результатам. Об этом он сказал в интервью журналистам, фрагмент которого опубликовало агентство Ruptly.
По словам Фицо, обсуждаемый пакет выглядит «впечатляюще» и вызывает ажиотаж, однако, по его мнению, не принесет реального эффекта. Он напомнил, что предыдущие санкционные меры также не достигли заявленных целей.
Словацкий премьер выразил обеспокоенность возможным прекращением поставок российского газа с 1 января 2028 года. Он подчеркнул, что его главной задачей остается защита интересов граждан и промышленности Словацкой Республики.
Страны ЕС в рамках стратегии REPowerEU, представленной весной 2022 года, приняли решение об отказе от импорта российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам. С тех пор структура поставок изменилась: доля сжиженного природного газа увеличилась до 40%, тогда как доля трубопроводного снизилась до 60%, передает «Радиоточка НСН».
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