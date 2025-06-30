Евросоюз на шесть месяцев продлил экономические санкции против РФ

Евросоюз продлил действие экономических санкций против России на шесть месяцев - до 31 января 2026 года. об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

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Уточняется, что речь идёт об экономических мерах, которые были впервые введены в 2014 году и расширены с февраля 2022 года после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

«В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши», - указали в Совете ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили об ограничении в РФ доступа к сайтам 15 СМИ стран Евросоюза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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