Евросоюз на шесть месяцев продлил экономические санкции против РФ

Уточняется, что речь идёт об экономических мерах, которые были впервые введены в 2014 году и расширены с февраля 2022 года после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

«В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши», - указали в Совете ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили об ограничении в РФ доступа к сайтам 15 СМИ стран Евросоюза, сообщает RT.

