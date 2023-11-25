МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для жителей Газы
МЧС России доставит еще 15 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, собранной по инициативе правительства Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На борту Ил-76 чрезвычайного ведомства - 15 тонн груза: продукты, включая детское питание; средства личной гигиены; постельное белье; пледы и спальные мешки», — указали в МЧС.
Самолет с гумпомощью уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Эль-Ариш. Груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они направят помощь населению Газы.
Ранее в аэропорт «Домодедово» прибыл самолет МЧС со 105 россиянами, эвакуированными из сектора Газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru