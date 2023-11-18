Спасатели РФ сообщили о доставке новой партии гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
18 ноября 202311:32
Новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа доставили спецбортом МЧС России.
«Сейчас очередной борт ведомства приземлился в Египте. На борту — 30 т гуманитарного груза», — сообщили в МЧС России.
В составе груза средства личной гигиены, продукты, детское питание, постельные принадлежности: подушки, матрасы, белье.
Российская сторона доставила в сектор Газы порядка 190 тонн гуманитарной помощи, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru