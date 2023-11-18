Спасатели РФ сообщили о доставке новой партии гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

Новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа доставили спецбортом МЧС России.

МЧС России доставило еще 21 тонну гумпомощи в сектор Газа

«Сейчас очередной борт ведомства приземлился в Египте. На борту — 30 т гуманитарного груза», — сообщили в МЧС России.

В составе груза средства личной гигиены, продукты, детское питание, постельные принадлежности: подушки, матрасы, белье.

Российская сторона доставила в сектор Газы порядка 190 тонн гуманитарной помощи, отмечает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Колонна гуманитарной помощи из России
ТЕГИ:МЧСРоссияСектор ГазаГуманитарная Помощь

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