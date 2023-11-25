В Москву прибыли еще 105 эвакуированных из Газы россиян
25 ноября 202301:38
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в столичном аэропорту «Домодедово». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«На борту - 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей», — подчеркнули в МЧС.
Помощь соотечественникам оказывается совместно с МИД и Международной организацией гражданской обороны.
По данным МЧС, в РФ доставили уже более 760 граждан, в том числе свыше 360 детей.
Ранее в МИД России сообщили, что около 900 россиян в секторе Газа обратились за помощью к властям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru