В Москву прибыли еще 105 эвакуированных из Газы россиян

«На борту - 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей», — подчеркнули в МЧС.

Помощь соотечественникам оказывается совместно с МИД и Международной организацией гражданской обороны.

По данным МЧС, в РФ доставили уже более 760 граждан, в том числе свыше 360 детей.

Ранее в МИД России сообщили, что около 900 россиян в секторе Газа обратились за помощью к властям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

