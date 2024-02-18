Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации вокруг Украины
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт, сообщает РИА Новости.
«Точно», — заявил предприниматель в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X об украинском кризисе. «Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает ее <...>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — заявил Сакс.
Ранее Маск согласился, что США и ЕС мешают мирным переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru