Врут про начало

«Точно», — заявил предприниматель в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X об украинском кризисе.

Сакс считает, что в США лгут о том, с чего начался кризис на Украине, как идет и чем закончится, о влиянии конфликта на НАТО и возможности урегулировать ситуацию.



Одновременно российский президент Владимир Путин выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.



«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства.