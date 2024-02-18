Маск против: Миллиардер борется с США из-за Украины

Американский бизнесмен Илон Маск критикует США и весь Запад из-за финансирования Украины в конфликте с Россией и антироссийской пропаганды.



Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт, сообщает РИА Новости.

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«Точно», — заявил предприниматель в комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X об украинском кризисе.

Сакс считает, что в США лгут о том, с чего начался кризис на Украине, как идет и чем закончится, о влиянии конфликта на НАТО и возможности урегулировать ситуацию.

Одновременно российский президент Владимир Путин выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства.

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Путин обвинил лидеров Запада в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала спецоперации.

При этом Илон Маск убежден, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине. С таким заявлением Маск выступил на площадке форума X Spaces, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в разговоре с республиканскими сенаторами Маск добавил, что те, кто считают иначе, живут в мире фантазий.

Он также раскритиковал желание Запада добиться свержения Путина с поста президента России. По мнению бизнесмена, тот, кто способен сделать это, будет «даже более жестким, чем Путин».

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Запад против мирных переговоров Киева и Москвы

Маск также считает, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине.

Журналисты канала Wall Street Silver написали в соцсети Х (бывший Twitter), что финансирование Киева со стороны Запада мешает началу мирных переговоров с Москвой, сообщает RT.

«Верно», — подчеркнул Маск в комментарии.

Кроме того, Маск полагает, что предоставление Киеву новых денег на военные нужды не помогают украинским Вооруженным силам, сообщил он в соцсети X.

«Полагаю, действительно необходимо принимать во внимание, что эти расходы не помогают Украине, продление конфликта не помогает Украине», — заявил бизнесмен.

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Безумный уровень цензуры

Похоже, симпатии Маска после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, в котором обсуждали в том числе и конфликт на Украине, не на стороне Вашингтона.

Основателю SpaceX явно понравилось интервью российского лидера. Владелец сети Х (Twitter) коротким постом поддержал главу Кремля, фактически процитировав слова героя Данилы Багрова из фильма «Брат-2», когда тот говорит, что сила не в деньгах, как ему заявлял американец, а в правде.

«— Правда — это реальная сила», — написал Маск в TenChat после интервью Путина.

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Американского миллиардера возмутила информация, что Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Предприниматель назвал происходящее «безумным уровнем цензуры», прокомментировав новость в соцсети X.

До этого в Белом доме заявляли, что никак не препятствовали записи интервью. А официальный представитель Белого дома Джон Кирби призвал американцев «не верить ничему», что было сказано.

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 150 млн просмотров в социальной сети X. Запись беседы с российским лидером была опубликована в ночь на 9 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе двухчасового интервью Путин ответил почти на 60 вопросов.

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И нашим, и вашим?

Американский военный портал Defense One сообщает, что российские военные начали использовать системы Starlink в зоне проведения спецоперации на Украине.

Издание со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что впервые системы Starlink у российских военных заметили несколько месяцев назад.

Собеседник издание выразил обеспокоенность тем фактом, что использование системы Starlink на Украине, вероятно, растет.

В июне прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление Киеву услуг спутниковой связи с помощью Starlink, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: EPA / ТАСС
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