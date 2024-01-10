Маск раскритиковал военную помощь США Украине

Огромные деньги, которые американские власти тратят на поддержку Киева, бессмысленны, поскольку для Украины в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти, сообщил в соцсети X миллиардер из США Илон Маск.

Маск заявил, что 2024 год станет безумнее предыдущих

«Еще $65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?» — задался вопросом бизнесмен. Так он прокомментировал одну из версий проекта закона, предполагающего выделение из бюджета США $65 млрд, которые планируется потратить на помощь Киеву.

Маск указал, что не видит в этом никакого прогресса.

Ранее Маск написал, что вторжение в Россию — плохая идея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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