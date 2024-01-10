Маск раскритиковал военную помощь США Украине
Огромные деньги, которые американские власти тратят на поддержку Киева, бессмысленны, поскольку для Украины в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти, сообщил в соцсети X миллиардер из США Илон Маск.
«Еще $65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?» — задался вопросом бизнесмен. Так он прокомментировал одну из версий проекта закона, предполагающего выделение из бюджета США $65 млрд, которые планируется потратить на помощь Киеву.
Маск указал, что не видит в этом никакого прогресса.
Ранее Маск написал, что вторжение в Россию — плохая идея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск раскритиковал военную помощь США Украине
- Стали известны подробности смерти ребенка в поезде Москва — Чита
- В Пентагоне прокомментировали несвоевременное извещение о госпитализации Остина
- ХАМАС: за неделю подбито 42 единицы военной техники Израиля
- Полковник полиции из Нижнего Тагила наказан за комментарий об избитой девочке
- Участники массового ДТП под Новгородом проигнорировали требование о снижении скорости
- СМИ: средства ПВО Украины не могут сбивать ракеты России
- Появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве
- В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
- Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в 20 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru