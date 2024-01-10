Маск раскритиковал военную помощь США Украине

«Еще $65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?» — задался вопросом бизнесмен. Так он прокомментировал одну из версий проекта закона, предполагающего выделение из бюджета США $65 млрд, которые планируется потратить на помощь Киеву.

Маск указал, что не видит в этом никакого прогресса.

Ранее Маск написал, что вторжение в Россию — плохая идея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

