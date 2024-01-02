Маск заявил, что 2024 год станет безумнее предыдущих
2 января 202412:30
Американский бизнесмен Илон Маск выразил уверенность, что 2024 год станет хуже предыдущих.
Так, основатель SpaceX написал в соцсети X, что 2024 будет еще более безумным.
Ранее британская газета The Financial Times (FT) сделала прогноз, что в 2024 году Дональд Трамп проиграет выборы президента США, а компания X американского бизнесмена Илона Маска обанкротится, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru