Маск заявил, что 2024 год станет безумнее предыдущих

Американский бизнесмен Илон Маск выразил уверенность, что 2024 год станет хуже предыдущих.

СМИ: Илон Маск заработал $95,4 млрд в 2023 году

Так, основатель SpaceX написал в соцсети X, что 2024 будет еще более безумным.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) сделала прогноз, что в 2024 году Дональд Трамп проиграет выборы президента США, а компания X американского бизнесмена Илона Маска обанкротится, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Новый ГодИлон Маск

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