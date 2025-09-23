Рубио допустил, что США откажутся от содействия в урегулировании на Украине
23 сентября 202516:45
Вашингтон в какой-то момент может отказаться от содействия в урегулировании на Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Он отметил, что США является единственным в мире государством, «действительно имеющим возможность говорить с обеими сторонами конфликта».
«Все приветствуют эту роль... но мы можем прекратить играть эту роль», - заключил он.
Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение относительно урегулирования вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
