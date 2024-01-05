Маск назвал «плохой идеей» вторжение в Россию

Таким комментарием он сопроводил пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году.

«Не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», — написал американский бизнесмен, добавив в свой комментарий «смеющийся» смайлик.

Ранее Илон Маск заявил, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты, отметив, что нет доказательств существования инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

