Маск назвал «плохой идеей» вторжение в Россию

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях написал, что вторжение в Россию - плохая идея.

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Таким комментарием он сопроводил пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году.

«Не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», — написал американский бизнесмен, добавив в свой комментарий «смеющийся» смайлик.

Ранее Илон Маск заявил, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты, отметив, что нет доказательств существования инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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