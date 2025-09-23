Искренность и волнение: Игорь Паньков рассказал о важных качествах ведущих на радио

С 22 по 24 сентября в Калининграде проходит IX Международный фестиваль «Радио без границ», организатором которого выступает Российская Академия Радио. Программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков в ходе круглого стола «Образ современного ведущего» рассказал о тенденциях развития радиовещания в России.

Игорь Паньков отметил, что уже 23 года работает на радио, но все еще волнуется, выходя в эфир.

«Все, кто работал в эфире, знают о постоянном волнении, и как иногда дрожит голос. Но ты волнуешься, значит, продолжаешь развиваться и учиться, а когда расслабляешься, тогда что-то будто бы ломается в тебе, и это нас, людей, отличает от тех же нейросетей. Мы живые, а вместе с нами оживает эфир», – сказал Игорь Паньков.

По словам эксперта, у ведущих НАШЕго Радио нет ограничений по выходам в эфир: они могут общаться с аудиторией и 30 секунд, и 10 минут. Согласно опросам радиостанции, которые проводятся ежемесячно на сайте, большая часть меломанов слушает программы именно из-за ведущих – они становятся близкими по духу людьми.

«Ведущие НАШЕго Радио в эфире ровно такие же, как и в жизни, им не запрещено быть грустными и даже сонными. Мы можем поделиться своими жизненными проблемами, и именно за эту искренность нас любят слушатели – мы такие, какие мы есть», – отметил программный директор.

Новых ведущих можно искать среди популярных блогеров, подкастеров, рекомендовал Паньков, а также среди сотрудников радиостанции, которые знают специфику работы и уже вложили силы, душу в любимую радиостанцию. Также для этой цели отлично подойдет народный конкурс – среди слушателей радиостанции много талантливых людей, которые могут раскрыться в новом статусе и стать хорошими специалистами в сфере радиовещания.

Особая роль отводится линейному ведущему: он должен общаться с аудиторией на актуальные темы. Например, новость про повышение утилизационного сбора на автомобили сейчас больше интересует людей, чем шутки или информация о популярных песнях.