Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул

Он указал, что за последние шесть лет с момента его последнего выступления «оружие войны разрушило мир», который был установлен им на двух континентах, пишет RT.

«Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одной из величайших кризисных эпох нашего времени», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США защитят Польшу и Прибалтику в случае эскалации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».