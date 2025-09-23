Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что мир, достигнутый им в первый срок его президентства, «рухнул».

Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН

Он указал, что за последние шесть лет с момента его последнего выступления «оружие войны разрушило мир», который был установлен им на двух континентах, пишет RT.

«Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одной из величайших кризисных эпох нашего времени», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США защитят Польшу и Прибалтику в случае эскалации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Белый дом США
ТЕГИ:Генассамблея ООНСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры