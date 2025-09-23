«Этот супертайфун сформировался в Тихом океане, в тропической депрессии. За четыре-пять дней он набрал мощь до восьми баллов по шкале Бофорта, на этом не останавливается. В настоящий момент эпицентр находится в морской акватории буквально в 200-300 километрах от Гонконга. На всех парусах этот тайфун мчится именно на этот мегаполис. Я думаю, что он окажется в эпицентре Армагеддона», - отметил он.

По его словам, скорость ветра будет достигать 250 километров в час.

«Армагеддон заключается в следующем: здесь осадки будут заливать до 70-100 миллиметров. У нас в Москве обычно выпадает столько за полтора месяца. Плюс сильнейший ураганный ветер на скорости до 60-70 метров в секунду. Это примерно 200-250 километров в час. Стихия просто апокалиптическая, я не знаю, что там от Гонконга останется. Циклон этот выйдет в ночь на среду на побережье Китая, пойдет в сторону Гуанчжоу, круша все на своем пути. Среда на китайском побережье будет жуткой. Далее стихия пойдет на север Вьетнама, там уже будет ослабевать», - добавил собеседник НСН.

В июле по меньшей мере 26 человек пострадали из-за тайфуна Wipha в Гонконге. Об этом сообщал Reuters.

