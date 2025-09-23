Спрос на элитную недвижимость объяснили избытком денег
Те, кто могут себе позволить элитное жилье, не нуждаются в ипотеке и не зависят от высоких ставок, так что подорожание этого сегмента на 16% их не смущает, заявила НСН Ирина Радченко.
Людям, у которых есть средства, хранить их на депозитах уже неинтересно, а выводить за рубеж стало проблематично, поэтому они идут на рынок элитной недвижимости. Об этом НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Объем предложения на первичном рынке жилья элитного сегмента Москвы увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Стоимость таких объектов выросла на четверть, а спрос подскочил на 10%. Радченко рассказала, с чем связан рост спроса на элитную недвижимость.
«Дело в том, что практически год льготная ипотека претерпевала значительные изменения. Теперь есть только семейная, но там тоже с ограничениями по количеству детей и их возрасту. Соответственно эконом-класс и не очень дорогой бизнес-класс, то есть сегменты, которые на 90% зависят от ипотеки, сейчас простаивают. Ну а элитное жилье, которое не нуждается ни в какой ипотеке, по-прежнему пользуется спросом, и особенно на фоне высоких ставок. Застройщики переключились на совершенно другой сегмент покупателей, у которых есть деньги, и которые даже не знают, что с ними делать. Хранить на депозитах уже неинтересно. Рубль тоже начал девальвироваться. А выводить эти средства за рубеж уже не так комфортно, как было раньше. Остается фондовый рынок, который тоже не особенно интересен для этой категории клиентов, ну, и недвижимость», - рассказала она.
При этом, по ее словам, первичный рынок элитного жилья подорожал больше всего - на 16%.
«Если мы берем первичный рынок именно в контексте сегментов, то эконом-класс практически не вырос. Ну, может, в пределах 2-3%. Там большое предложение, а спрос наоборот маленький, так как не все подходят под льготную ипотеку. Бизнес-класс остался практически на месте, там только какие-то уникальные объекты пользуются спросом. И вот «элитка» выросла где-то в среднем на 14-16%», - рассказала она.
Ранее Радченко заявила НСН, что в России сегодня 48% новостроек задерживают сдачу, из-за чего страдают семьи, которые рассчитывают на льготную ипотеку.
