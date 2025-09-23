Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован

Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Курганской филармонии.

Отмечается, что из-за этого актёр, исполняющий главную роль в спектакле «Женихи», не сможет принять участие в постановке. Вместо него на сцену выйдет заслуженный артист РФ Владимир Майсурадзе.

Причина госпитализации не уточняется. В филармонии пожелали Панкратову-Чёрному «скорейшего выздоровления», пишет RT.

Ранее народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу с переломом шейки бедра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
