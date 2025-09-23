Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован
Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Курганской филармонии.
Отмечается, что из-за этого актёр, исполняющий главную роль в спектакле «Женихи», не сможет принять участие в постановке. Вместо него на сцену выйдет заслуженный артист РФ Владимир Майсурадзе.
Причина госпитализации не уточняется. В филармонии пожелали Панкратову-Чёрному «скорейшего выздоровления», пишет RT.
Ранее народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу с переломом шейки бедра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
- Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул
- «Менять на деньги»: Кто захочет сдать в утиль свой автомобиль через 15 лет
- Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован
- Рубио заявил, что санкции против РФ навредят посреднической роли США по Украине
- Рубио допустил, что США откажутся от содействия в урегулировании на Украине
- На побережье Китая надвигается супертайфун до 250 километров в час
- В Госдуме призвали разрешить пересдачу ЕГЭ по нескольким предмета
- Искренность и волнение: Игорь Паньков рассказал о важных качествах ведущих на радио
- Спрос на элитную недвижимость объяснили избытком денег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru