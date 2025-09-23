В Госдуме призвали разрешить пересдачу ЕГЭ по нескольким предмета

Необходимо предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по нескольким учебным предметам. Как пишет РИА Новости, с таким предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратились депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».

В ФИПИ рассказали о распространенных ошибках в ЕГЭ по русскому языку

В настоящее время можно пересдать только один учебный предмет в дополнительные сроки. Авторы инициативы считают, что данный лимит не учитывает ситуации, когда выпускники «из-за стресса или объективных обстоятельств» плохо сдают сразу два предмета, «критически важных для поступления».

Также они указали, что возвможность пересдать только один предмета создаёт неравные условиям, если выбраны конкурирующие направления, учитывающие проходные баллы по трём и более ключевым дисциплинам.

«Это вынуждает абитуриентов отказываться от целевых образовательных траекторий или выбирать менее конкурентные программы вопреки своим интересам и уровню подготовки», - говорится в обращении.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ из-за его формализации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ОбразованиеГосдумаЕГЭВыпускники

Горячие новости

Все новости

партнеры