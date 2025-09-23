В Госдуме призвали разрешить пересдачу ЕГЭ по нескольким предмета

В настоящее время можно пересдать только один учебный предмет в дополнительные сроки. Авторы инициативы считают, что данный лимит не учитывает ситуации, когда выпускники «из-за стресса или объективных обстоятельств» плохо сдают сразу два предмета, «критически важных для поступления».

Также они указали, что возвможность пересдать только один предмета создаёт неравные условиям, если выбраны конкурирующие направления, учитывающие проходные баллы по трём и более ключевым дисциплинам.

«Это вынуждает абитуриентов отказываться от целевых образовательных траекторий или выбирать менее конкурентные программы вопреки своим интересам и уровню подготовки», - говорится в обращении.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ из-за его формализации.