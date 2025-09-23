Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
Организация Объединённых Наций (ООН) обладает «огромным потенциалом», но «даже близко» не реализует его, в том числе для решения конфликтов. Об этом заявил президент США дональд Трамп.
С трибуны Генассамблеи ООН он подчеркнул, что «остановил семь войн в мире», при этом организация ему ничем не помогла.
«Всё что я получил от ООН, это эскалатор, который шёл вверх и остановился прямо посередине... И неработающий телесуфлёр. Спасибо», — сказал глава Белого дома.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в нынешнем виде ООН не может выполнять свои основные функции по урегулированию кризисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
