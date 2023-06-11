Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на выделение Министерством обороны США очередного пакета военной помощи Киеву.

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«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду - в реальности», — написал миллиардер в Twitter.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаИлон Маск

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