Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США
11 июня 202304:17
Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на выделение Министерством обороны США очередного пакета военной помощи Киеву.
«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду - в реальности», — написал миллиардер в Twitter.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru