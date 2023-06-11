Украина заявила, что 20 стран НАТО поддержали членство Киева в альянсе

Двадцать стран, входящих в Североатлантический альянс, поддержали членство Украины в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы офиса украинского лидера Игоря Жовква.

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По его словам, Владимир Зеленский и глава правительства Канады Джастин Трюдо, который находится в Киеве, подписали совместную декларацию. В ней говорится о поддержке канадской стороной получения Украиной членства в НАТО. Это произойдет, как только позволят условия.

Жовкв отметил, что общее число стран, документально поддержавших членство, возросло до 20.

Ранее на Украине заявили, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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