Украина заявила, что 20 стран НАТО поддержали членство Киева в альянсе

По его словам, Владимир Зеленский и глава правительства Канады Джастин Трюдо, который находится в Киеве, подписали совместную декларацию. В ней говорится о поддержке канадской стороной получения Украиной членства в НАТО. Это произойдет, как только позволят условия.

Жовкв отметил, что общее число стран, документально поддержавших членство, возросло до 20.

Ранее на Украине заявили, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

