Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в российских школах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал использование азбуки и букваря в школах России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ранее советник президента Елена Ямпольская предложила вернуть первому учебнику для школьников название «Букварь» вместо «Азбука».

«Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно», - отметил Чернышенко.

Как указал вице-премьер, азбука «больше про изучение алфавита и его применение», при этом букварь подразумевает более глубокое обучение чтению и русскому языку.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал хорошей идеей возвращение букварей в школы, по словам министра, эта тема требует дополнительного обсуждения, пишет RT.

