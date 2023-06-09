США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов
9 июня 202317:45
Власти США приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что речь идёт «о критически важном оборудовании в сфере воздушной обороны и амуниции».
Уточняется, что в новый пакет военной помощи войдут зенитные ракетные комплексы Hawk, ракетных комплексах с лазерной системой наведения, беспилотниках Puma, артиллерийских снарядах.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву следует привлекать производителей оружия со всего мира, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru