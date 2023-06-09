США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов

В сообщении говорится, что речь идёт «о критически важном оборудовании в сфере воздушной обороны и амуниции».

Уточняется, что в новый пакет военной помощи войдут зенитные ракетные комплексы Hawk, ракетных комплексах с лазерной системой наведения, беспилотниках Puma, артиллерийских снарядах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву следует привлекать производителей оружия со всего мира, сообщает RT.

