Трамп: Перемирие Ирана и Израиля вступило в силу

Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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Политик призвал не нарушать договоренность о прекращении огня.

Вступление перемирия в силу подтвердил иранский телеканал Press TV.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Тегеран и Тель-Авив согласовали прекращение огня, удары полностью прекратятся примерно за шесть часов, когда стороны завершат последние военные задачи, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильИранСШАДональд Трамп

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