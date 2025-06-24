Трамп: Перемирие Ирана и Израиля вступило в силу
24 июня 202508:25
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Политик призвал не нарушать договоренность о прекращении огня.
Вступление перемирия в силу подтвердил иранский телеканал Press TV.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Тегеран и Тель-Авив согласовали прекращение огня, удары полностью прекратятся примерно за шесть часов, когда стороны завершат последние военные задачи, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru