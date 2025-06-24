Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и адвоката
Задержан предприниматель из Тулы, который подозревается в убийстве адвоката и директора колледжа из-за нежелания возвращать долг в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Тульской области.
Ранее стало известно, что в регионе убиты директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов, напоминает 360.ru. Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на проселочной дороге близ города Узловая.
По данным следствия, 23 июня задержанный, который не хотел возвращать долг потерпевшим, под предлогом передачи денег предложил мужчинам доехать до посёлка Майского. Затем, находясь на заднем сиденье авто, подозреваемый выстрелил в мужчин и скрылся с места ЧП. Правоохранителям удалось в кратчайшие сроки установить причастного к преступлению.
«В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», - указали в СК.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту убийства, ход расследования взял под личный контроль глава регионального следственного управления СК Владимир Усов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru