Богомаз: Рухнувший во время ЧП с поездом под Брянском мост весил 800 тонн

Автомобильный мост, рухнувший в Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня, весил около 800 тонн. Об этом заявил глава регионаАлександр Богомаз в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Богомаз напомнил, что сооружение упало на железнодорожные пути.

«Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 движение железнодорожных составов было возобновлено», - поделился губернатор.

Богомаз добавил, что железнодорожники восстановили разрушенное полотно.

Ранее в Выгоничском районе рухнул мост, обломки упали на пассажирский поезд №86 «Климов - Москва», проходивший под сооружением. В результате сошли с рельсов локомотив и вагоны, погибли семь человек, еще 165 пострадали. Следственный комитет назвал произошедшее терактом, напоминает 360.ru.

