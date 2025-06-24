Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения

Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в свои квартиры Трамп сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу ЦБ: Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается Спасти директора крымского сафари-парка «Тайган» после нападения льва помог один из посетителей Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»