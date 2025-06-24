Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения
24 июня 202509:16
Прием и выпуск гражданских воздушных судов ограничили в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Временные ограничения... введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», - указал пресс-секретарь.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов лайнеров.
Ранее ограничения вводились в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, напоминает РЕН ТВ. В период действия этих мер на запасные аэродромы ушли восемь самолетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru