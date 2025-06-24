Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения

Прием и выпуск гражданских воздушных судов ограничили в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения... введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», - указал пресс-секретарь.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

Ранее ограничения вводились в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, напоминает РЕН ТВ. В период действия этих мер на запасные аэродромы ушли восемь самолетов.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:АэропортТамбовРосавиация

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