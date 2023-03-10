Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в интервью итальяснкой газете La Stampa, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон 10 марта провели первый за пять лет британско-французский саммит. Двумя главными темами встречи премьера Великобритании и президента Франции в Париже станет обсуждение вопросов миграции и сотрудничества в оборонной отрасли. Об этом НСН ранее заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Профицит внешней торговли России сократился почти втрое
- Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу
- Мигрант, убивший девушку в Москве из-за безответной любви, получил 13 лет колонии
- Украина не получит вооружение из Швейцарии
- В Минобороны заявили о наличии сведений об украинских участниках биопрограмм США
- Роспотребнадзор предупредил об опасности заражении вирусом Зика в Европе
- Украинские власти поручили начать возведение фортификационных сооружений
- Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением
- Bloomberg: в Германии наращивают выпуск компонентов для танков Leopard 2
- Украинский посол ответил на слова Лукашенко о подписании пакта о ненападении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru