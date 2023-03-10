Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в интервью итальяснкой газете La Stampa, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца.

Байден и Макрон обсудили поддержку Киева

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон 10 марта провели первый за пять лет британско-французский саммит. Двумя главными темами встречи премьера Великобритании и президента Франции в Париже станет обсуждение вопросов миграции и сотрудничества в оборонной отрасли. Об этом НСН ранее заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

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ФОТО: Ludovic MARIN / POOL / AFP / EastNews
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭммануэль Макрон
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