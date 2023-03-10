Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в интервью итальяснкой газете La Stampa, что ВСУ планируют контрнаступление через два месяца.