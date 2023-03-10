Аналитик назвала основные темы саммита Великобритании и Франции

Двумя главными темами встречи премьера Великобритании и президента Франции в Париже станет обсуждение вопросов миграции и сотрудничества в оборонной отрасли. Об этом НСН заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

Ранее в Париже состоялся первый за пять лет британско-французский саммит. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Франции Эммануэль Макрон сумеют договориться о совместной разработке дальнобойного оружия нового поколения для противодействия «угрозе со стороны России». По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Москва внимательно следит за итогами встречи, которые будут касаться ядерной сферы, но конструктива не ждет. Ананьева назвала два основных вопроса встречи.