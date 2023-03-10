Аналитик назвала основные темы саммита Великобритании и Франции
Одной из тем британско-французского саммита станет помощь Украине, сказала НСН Елена Ананьева.
Двумя главными темами встречи премьера Великобритании и президента Франции в Париже станет обсуждение вопросов миграции и сотрудничества в оборонной отрасли. Об этом НСН заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
Ранее в Париже состоялся первый за пять лет британско-французский саммит. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Франции Эммануэль Макрон сумеют договориться о совместной разработке дальнобойного оружия нового поколения для противодействия «угрозе со стороны России». По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Москва внимательно следит за итогами встречи, которые будут касаться ядерной сферы, но конструктива не ждет. Ананьева назвала два основных вопроса встречи.
«Один вопрос касается миграции с территории Франции, второй — сотрудничества в оборонной промышленности. После того, как был создан союз AUKUS (США, Великобритания и Австралия), Австралия отказалась от контракта с Францией на строительство подводных лодок. В результате между Францией и этой тройкой стран произошел разлад, Париж приостановил действие соглашения с Лондоном в сфере разработки ядерного оружия. Если назначен саммит, полагаю, была подготовка с предполагаемыми договоренностями», — сказала Ананьева.
Также собеседница НСН отметила, что еще одной важной темой станет помощь Украине, которая будет обсуждаться в антироссийском духе.
Ранее Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны.
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