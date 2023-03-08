Байден и Макрон обсудили поддержку Киева
Американский лидер Джо Байден обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном поддержку Киева и сотрудничество Вашингтона и Парижа в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила администрация Белого дома.
Отмечается, что главы государств обсудили, в том числе создание издержек для России, реагирование на «вызовы со стороны Китая международному порядку».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с РФ.
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