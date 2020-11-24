Лукашенко: Запад хочет подключить Россию к «свержению строя» в Белоруссии

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН ранее заявил, что Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе, его называют фашистом. «Он пытается опровергнуть это, но ярлык уже приклеился, в историю страны он войдет не только как диктатор, но и как фашист. Его репрессии уже превзошли сталинские и гитлеровские репрессии 1930-х годов. В итоге всё закончится либо арестом Лукашенко, либо его бегством из страны», - уверен политолог.

В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант ранее заявлял в эфире НСН, что Запад напрямую финансирует белорусскую оппозицию. При этом он отметил, что население Белоруссии поддержало бы ввод российских силовиков в случае необходимости.

Ранее Евросоюз уже принял два пакета ограничений против официальных лиц республики. Так, в октябре были введены санкции против 40 чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах в Белоруссии и нарушениям прав граждан страны. Вскоре Евросоюз ввёл ограничения в отношении самого Лукашенко и 14 чиновников республики, заморозив их активы и закрыв для них въезд в страны ЕС.

