Лукашенко: Запад хочет подключить Россию к «свержению строя» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готов подключить РФ для воздействия на белорусскую власть и президента для «свержения строя».

Лукашенко при этом отметил, что на Западе еще не придумали, как это сделать.

Ранее во вторник президент республики заявил, что Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с западными странами. Также Лукашенко рассказал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, что граждане Белоруссии доказали свою способность отстоять суверенитет республики, территориальную целостность и традиционные ценности.

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Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН ранее заявил, что Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе, его называют фашистом. «Он пытается опровергнуть это, но ярлык уже приклеился, в историю страны он войдет не только как диктатор, но и как фашист. Его репрессии уже превзошли сталинские и гитлеровские репрессии 1930-х годов. В итоге всё закончится либо арестом Лукашенко, либо его бегством из страны», - уверен политолог.

В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант ранее заявлял в эфире НСН, что Запад напрямую финансирует белорусскую оппозицию. При этом он отметил, что население Белоруссии поддержало бы ввод российских силовиков в случае необходимости.

Ранее Евросоюз уже принял два пакета ограничений против официальных лиц республики. Так, в октябре были введены санкции против 40 чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах в Белоруссии и нарушениям прав граждан страны. Вскоре Евросоюз ввёл ограничения в отношении самого Лукашенко и 14 чиновников республики, заморозив их активы и закрыв для них въезд в страны ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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