«Бабушки идут до победы». Белорусские пенсионеры протестуют в центре Минска

Акция протеста пенсионеров под названием «Марш мудрости» проходит в центре Минска в понедельник, передает ТАСС.

В нем участвуют несколько сотен человек, марш начался на площади Независимости, они несут плакаты и скандируют «Трибунал», «Уходи», «Бабушки идут до победы».

Их сопровождают микроавтобусы с силовиками и автозаками, участников акции предупреждают, что их выступление незаконно.

На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии для поддержки «демократических прав народа». Они будут касаться не только физических лиц, но и компаний, предпринимателей и госструктур, финансирующих Лукашенко. Кроме того, Евросоюз больше не будет выделять средства нынешнему белорусскому правительству.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН в понедельник заявил, что репрессии Лукашенко уже превзошли сталинские и гитлеровские репрессии 1930-х годов.

В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант ранее заявлял в эфире НСН, что Запад напрямую финансирует белорусскую оппозицию.

При этом он отметил, что население Белоруссии поддержало бы ввод российских силовиков в случае необходимости.

«Учитывая, что в Белоруссии в основном к России хорошее отношение и что они прибыли бы для наведения порядка в случае серьезной дестабилизации, для помощи белорусским силовикам, их товарищам, я думаю, что большинство белорусов их появление бы поддержало. Речь идет именно о союзнической помощи. И с юридической, и с этической точки зрения все было бы достаточно прозрачно, понятно и четко», - убежден политолог.

Ранее Евросоюз уже принял два пакета ограничений против официальных лиц республики. Так, в октябре были введены санкции против 40 чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах в Белоруссии и нарушениям прав граждан страны. Вскоре Евросоюз ввёл ограничения в отношении самого Лукашенко и 14 чиновников республики, заморозив их активы и закрыв для них въезд в страны ЕС.

