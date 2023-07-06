Лукашенко: Россия является будущим планеты

Белорусский лидер считает, что России нужно «активнее демонстрировать себя». В частности, наращивать свою консолидирующую силу на постсоветском пространстве.



Также глава республики подчеркнул, что ядерное оружие не будет применено в ходе спецоперации, это возможно только в случае агрессии со стороны НАТО.

Ранее, 2 июля, замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что Минск готов предоставить площадку для диалога по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что при определенных обстоятельства Белоруссия будет наиболее предпочтительной площадкой для переговоров, напоминает RT.

