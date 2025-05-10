Пакистан вновь открыл свое воздушное пространство

Отмечается, что аэропорты в стране работают после заявлений о прекращении огня с Индией.

Напомним, 6 мая Пакистан Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство. Тогда вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что самолеты из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Таиланд будут облетать Пакистан, что увеличит полет на 20-25 минут в одну сторону.

Сегодня, 10 мая, Пакистан и Индия согласились на немедленное и полное прекращение огня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

