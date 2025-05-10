Президент Буркина-Фасо назвал «Орешник» оружием, от которого «содрогается мир»
10 мая 202514:29
Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре заявил, что весь мир содрогается от российского комплекса «Орешник».
Об этом Траоре заявил на встрече со студентами РХТУ в Москве.
Он призвал посмотреть на ракеты, которые производятся в России, и акцентировал внимание на «Орешнике».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности удара «Орешником» в ответ на атаки беспилотниками со стороны ВСУ в преддверии перемирия, которое предложил президент России Владимир Путин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru