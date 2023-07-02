В Минске заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

«Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Минск не напрашивается в посредники. Однако при определенных обстоятельства Белоруссия будет наиболее предпочтительной площадкой для переговоров, считает Амбразевич.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией в случае выхода на границы 1991 года, передает «Радиоточка НСН».

