Путин: Турпоток между Россией и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году

Соответствующее заявление Путин сделал после переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Российский лидер также подтвердил, что Москва и Ханой будут укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Также Путин отметил, что турпоток между Россией и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



