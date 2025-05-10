Путин: Турпоток между Россией и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году

Президент России Владимир Путин анонсировал скорое открытие Центра изучения русского языка для всех граждан стран Юго-Восточной Азии в столице Вьетнама на базе филиала Института русского языка имени Пушкина.

В марте во вьетнамском Нячанге отдохнули 24 тысячи россиян

Соответствующее заявление Путин сделал после переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Российский лидер также подтвердил, что Москва и Ханой будут укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Также Путин отметил, что турпоток между Россией и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Анастасия Александрова/НСН
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