Аттракцион с людьми заклинило в Магнитогорске

Механизм заклинило в момент, когда «ракеты» с посетителями парка аттракционов были перевернуты. Люди испугались и начали кричать.



По данным местных СМИ, сотрудники парка не вызвали спасателей, предпринимая попытки починить аттракцион самостоятельно. Посетители парка провисели вниз головой четверть часа, прежде чем механизм запустили вручную.



Прокуратура Правобережного района Магнитогорска проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракционной техники в парке развлечений «Центральная городская ярмарка».



Ранее в Волгограде 36 человек зависли на аттракционе в парке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

