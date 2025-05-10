Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, его визит в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы был успешным.
Он опубликовал видеообращение к согражданам, в котором подчеркнул, что поездка стала важным проявлением суверенной внешней политики Словакии.
По словам Фицо, визит в Москву стал демонстрацией самостоятельности Братиславы в определении внешнеполитического курса и нежелания подчиняться указаниям извне. Словацкий премьер также отметил, что Европа и Россия нуждаются друг в друге и обязаны выстраивать политику сотрудничества вместо усиливающейся конфронтации.
Ранее Фицо заявил, что у представителей Евросоюза нет оснований осуждать его поездку в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru