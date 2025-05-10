Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Он опубликовал видеообращение к согражданам, в котором подчеркнул, что поездка стала важным проявлением суверенной внешней политики Словакии.

По словам Фицо, визит в Москву стал демонстрацией самостоятельности Братиславы в определении внешнеполитического курса и нежелания подчиняться указаниям извне. Словацкий премьер также отметил, что Европа и Россия нуждаются друг в друге и обязаны выстраивать политику сотрудничества вместо усиливающейся конфронтации.

Ранее Фицо заявил, что у представителей Евросоюза нет оснований осуждать его поездку в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

