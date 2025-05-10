Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на полное прекращение огня

По его словам, такое решение было принято после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу. Американский лидер поздравил обе страны.

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, в свою очередь, информацию о прекращении огня подтвердил.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Индия и Пакистан готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

В индийском МИД уточнили, что прекращение огня вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).

Посольство России в Индии тем не менее порекомендовало российским гражданам избегать небезопасных районов на фоне обострения индийско-пакистанского конфликта.

Ранее правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

