Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на полное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия согласились на немедленное и полное прекращение огня.

Пакистан подтвердил начало операции «Баньян уль-Марсус» против Индии

По его словам, такое решение было принято после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу. Американский лидер поздравил обе страны.

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, в свою очередь, информацию о прекращении огня подтвердил.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Индия и Пакистан готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

В индийском МИД уточнили, что прекращение огня вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).

Посольство России в Индии тем не менее порекомендовало российским гражданам избегать небезопасных районов на фоне обострения индийско-пакистанского конфликта.

Ранее правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:ПеремириеИндияПакистанДональд ТрампПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры