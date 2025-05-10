Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на полное прекращение огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия согласились на немедленное и полное прекращение огня.
По его словам, такое решение было принято после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу. Американский лидер поздравил обе страны.
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, в свою очередь, информацию о прекращении огня подтвердил.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Индия и Пакистан готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.
В индийском МИД уточнили, что прекращение огня вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).
Посольство России в Индии тем не менее порекомендовало российским гражданам избегать небезопасных районов на фоне обострения индийско-пакистанского конфликта.
Ранее правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru