Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова
На 100 году жизни скончалась режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова. Об этом сообщила корреспондент «Первого канала» Кристина Левиева.
Кислова начала карьеру на телевидении в 1961 году. С 1977 по 2006 годы была главным режиссером программы «Время».
Кислова была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФРС, а также Государственной премии СССР.
У подножия Останкинской башни в «Галерее звезд» память о Кисловой увековечена почетным знаком. Она работала за кадром больше полувека, ее глазами телезрители видели Олимпиаду 80-х, самый первый телемост между СССР и США, а также все парады и демонстрации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru