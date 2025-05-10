В Кремле завершились переговоры Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама

Делегации РФ и Вьетнама подписали ряд таких документов, как меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, «дорожная карта» в области мирного атома до 2030 года.

Кроме того, Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

По словам российского лидера, стороны намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

