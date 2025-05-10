В Кремле завершились переговоры Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама
Президент России Владимир Путин и генсек ЦК компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
Делегации РФ и Вьетнама подписали ряд таких документов, как меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, «дорожная карта» в области мирного атома до 2030 года.
Кроме того, Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
По словам российского лидера, стороны намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru