В Кремле завершились переговоры Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама

Президент России Владимир Путин и генсек ЦК компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

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Делегации РФ и Вьетнама подписали ряд таких документов, как меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, «дорожная карта» в области мирного атома до 2030 года.

Кроме того, Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

По словам российского лидера, стороны намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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