Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будут применять в ходе СВО
Ядерное оружие не будет применено в ходе специальной военной операции, это возможно только в случае агрессии со стороны НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Политик отметил, что боевые действия на Украине «не являются и не будут являться» причиной ядерного удара с какой-либо стороны.
«Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», — заявил глава республики.
Ранее замначальника факультета генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Минск может применить тактическое ядерное оружие в случае нападения на республику извне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в МИД России отметили, что Москва не передавала Белоруссии контроля над размещенным в стране российским ядерным оружием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru