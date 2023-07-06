Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будут применять в ходе СВО

Политик отметил, что боевые действия на Украине «не являются и не будут являться» причиной ядерного удара с какой-либо стороны.

«Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», — заявил глава республики.

Ранее замначальника факультета генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Минск может применить тактическое ядерное оружие в случае нападения на республику извне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в МИД России отметили, что Москва не передавала Белоруссии контроля над размещенным в стране российским ядерным оружием.

