Лукашенко отказался считать себя последним диктатором Европы

По его словам, он не считает себя последним диктатором Европы, но даже если это и так, то он диктатор далеко не последний.

«Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Белоруссии была своя судьба», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что «наелся президентства» и не держится за должность главы государства, сообщает RT.

