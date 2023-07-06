Лукашенко отказался считать себя последним диктатором Европы
6 июля 202313:36
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что называющие его диктатором иностранные журналисты должны перед ним извиниться, передаёт БелТА.
По его словам, он не считает себя последним диктатором Европы, но даже если это и так, то он диктатор далеко не последний.
«Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Белоруссии была своя судьба», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что «наелся президентства» и не держится за должность главы государства, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru