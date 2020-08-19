Лукашенко назвал состав нового правительства Белоруссии и премьер-министра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства.
Роман Головченко остался главой кабинета министров. Его кандидатура должна быть еще согласована с нижней палатой парламента.
Свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета министров, сложившего свои полномочия два дня назад.
Согласно Конституции, после президентских выборов предусмотрена процедура назначения нового правительства, пишет "Свободная пресса".
Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин назвал в эфире НСН достоинства и недостатки Вооруженных сил Белоруссии.
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